В Пензе состоялся выпуск мединститута

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07 июля 2017, 17:53Образование
Новое поколение медицинских работников. В Пензенском государственном университете вручили дипломы выпускникам мединститута.
В 2017 году обучение завершили более 180 человек по четырем специальностям: «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация» и «Медицинская кибернетика». Последняя считается одной из самых сложных и перспективных направлений врачебной деятельности. По этой специальности в вузе подготовили только девять выпускников. Из них семь окончили институт с отличием.
«Действительно, специальность у нас достаточно уникальная, потому что она сложена на стыке наук медицина и техника. Было достаточно много предметов по программированию, информационным технологиям, физике в том числе, конечно, основной блок - медицинский контент», - рассказала выпускница Медицинского института ПГУ по специальности «Медицинская кибернетика» Лилия Панюшкина.
Всего же красные дипломы получили 20 специалистов. Многие из выпускников продолжат обучение в ординатуре. В 2017 году на область выделили 27 бюджетных мест.
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