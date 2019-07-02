Возле Трофимовки столкнулись две легковушки

В Бессоновском районе Пензенской области произошла серьезная авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что 1 июля примерно в 19.30 возле села Трофимовка столкнулись автомобили Kia Rio и Lada Largus.

Судя по снимку, отечественная легковушка частично съехала на обочину, а иномарку развернуло поперек дороги. У Kia разбит капот, повреждения Lada на фото не видно. На месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».