Возле Трофимовки столкнулись две легковушки

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02 июля 2019, 09:32Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла серьезная авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографию с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что 1 июля примерно в 19.30 возле села Трофимовка столкнулись автомобили Kia Rio и Lada Largus.
Судя по снимку, отечественная легковушка частично съехала на обочину, а иномарку развернуло поперек дороги. У Kia разбит капот, повреждения Lada на фото не видно. На месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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