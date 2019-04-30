Возле Сурского моста полыхал дом. ФОТО

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30 апреля 2019, 09:32Происшествия
В Пензе рядом с Сурским мостом произошел пожар. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец сообщил о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что пожар произошел в районе восьми часов вечера 29 апреля.
Пользователи в комментариях добавили, что огонь вспыхнул полуразрушенном деревянном доме, где никто не живет.
«На вызов приехало три машины МЧС, все потушили», - написал пензенец Илья.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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