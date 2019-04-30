30 апреля 2019, 09:32Происшествия

Возле Сурского моста полыхал дом. ФОТО

В Пензе рядом с Сурским мостом произошел пожар. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец сообщил о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что пожар произошел в районе восьми часов вечера 29 апреля.

Пользователи в комментариях добавили, что огонь вспыхнул полуразрушенном деревянном доме, где никто не живет.

«На вызов приехало три машины МЧС, все потушили», - написал пензенец Илья.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live
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