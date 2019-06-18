Возле дизельного завода планируют сделать зону отдыха

В Пензе может появиться новый сквер. Об этом стало известно на еженедельной планерке в городской администрации. Зону отдыха планируют разместить вблизи дизельного завода. С такой инициативой выступило руководство предприятия. Однако в городской администрации отметили, что прежде необходимо привести в порядок остановочный павильон, который превратился в торговую точку.

Тусклый традиционный пейзаж в районе дизельного завода давно не радует глаз пензенцев, но в скором времени он может кардинально измениться. Не так давно руководство промышленного предприятия выступило с предложением благоустроить здесь сквер, как в старые добрые времена.

Пензенцы предпочитают обходить стороной эту территорию, хотя так было не всегда. В советское время там был разбит небольшой сквер с цветочными клумбами. Шли годы, благоустроенная зона отдыха превратилась в заброшенную. Лишь изредка ее используют в качестве стоянки рабочие завода.



Несмотря на то, что вблизи есть Первомайский стадион, местным негде погулять с ребенком. Сами работники предприятия за создание новой и единственной зоны отдыха в микрорайоне Южная поляна в таком формате, выступают единогласно.

Как именно будет выглядеть будущий сквер, пока неизвестно. Прежде, его разработкой будут заниматься архитекторы. Точно ясно одно: место должно будет стать центром притяжения для семей с детьми, а пока специалисты намерены позаботиться о порядке вблизи сквера. Глава городской администрации Виктор Кувайцев выступил с предложением проверить законность торговой точки и кафе на остановочном павильоне.

«Прилегающие к предприятию остановочные павильоны раньше были нестационарными, а сейчас это капитальное строение. Есть информация, что там торгуют алкоголем», - сказал Виктор Кувайцев.

Специалисты в ближайшие дни приступят к разработке проектно-сметной документации. Если проект быстро пройдет оценку специальной комиссии, то новая городская зона отдыха может появиться на карте Пензы уже в 2019 году.