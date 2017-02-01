Возле Богословки устроили незаконную свалку

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01 февраля 2017, 14:02Общество
В Пензенской области возле села Богословка нашли несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.
«Указанная свалка неблагоприятно отражаются на экологической обстановке данного населенного пункта», - пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза.
О принятии мер по ликвидации мусора главе администрации Богословского сельсовета направлено письмо, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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