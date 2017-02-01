01 февраля 2017, 14:02Общество

Возле Богословки устроили незаконную свалку

В Пензенской области возле села Богословка нашли несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.

«Указанная свалка неблагоприятно отражаются на экологической обстановке данного населенного пункта», - пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза.

О принятии мер по ликвидации мусора главе администрации Богословского сельсовета направлено письмо, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/files/les_pnzreg_ru/foto/svalka_bogoslovka.jpg
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