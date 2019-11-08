Воспитанники кузнецкого «Рубина» впервые сыграли на большом льду

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08 ноября 2019, 19:33Спорт
В городе Кузнецке Пензенской области завершился первый этап Кубка федерации хоккея Приволжского федерального округа. На домашнем турнире такого уровня воспитанники местного «Рубина» 2009 года рождения были в роли дебютантов. Кроме того, ребята впервые сыграли во взрослый хоккей.
Игры на уменьшенных вдвое площадках теперь в прошлом. На турнире Окружной федерации хоккея команды, составленные из игроков 10-11 лет, впервые попробовали свои силы на большом льду.
«Основной задачей этих соревнований является приобщение ребят к предстоящему первенству Приволжского федерального округа (0+), которое пройдет в 2020 году. Задача – не выявить абсолютного победителя, а дать ребятам возможность почувствовать, что такое взрослый хоккей», - сказал спортивный директор спортивно-оздоровительного комплекса «Рубин» Кузнецка Олег Казаров.
В окружном турнире, кроме хозяев льда, приняли участие команды из Заречного, Саратова и Балаково. На торжественной церемонии открытия участников приветствовал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Мэр отметил, что в 2019 году ледовому дворцу, где проходят игры, исполняется десять лет. Некоторые из ребят, которые в 2009-м также делали первые шаги в большом хоккее, сейчас выступают за молодежные составы клубов Континентальной хоккейной лиги.
«Это для них первый турнир на уровне первенства России. Они уже принимали участие в соревнованиях, а теперь начинают выступать на серьезном уровне. Со временем кто-то из этих ребят попытается реализовать себя в хоккее и прославлять свои города», - отметил Сергей Златогорский.
Первый этап Кубка федерации хоккея Приволжского федерального округа проходил в течение трех дней. В первом матче кузнечане одолели зареченских «Бобров» с минимальным счетом 1:0. В двух последующих встречах хозяева площадки уступили соперникам из Саратова и Балакова в серии буллитов. В итоге «Рубин» занял третье место. Следующий этап кубка федерации пройдет также в Кузнецке с 6 по 8 декабря (0+).
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