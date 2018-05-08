Воспитанники художественных школ Пензы нарисовали 100 картин о Победе

В Пензе на улице Московской развернулась выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне (0+).

В экспозиции представлено более 100 картин, которые нарисовали воспитанники пензенских художественных школ. Открытая галерея протянулась от Театральной площади и до конца пешеходной части улицы Московской.

Выставка проходит десятый год подряд. К вернисажу начинающие художники готовились с начала учебного года.

«Мы на истории искусств изучаем военные действия, рисуем на эти темы, чтобы ребенок не просто изобразил происходящее, а вник в композиционную тематику, раскрыл идею», - рассказала директор художественной школы №3 Пензы Светлана Лисушкина.



Увидеть работы юных художников можно будет и в День Победы. 9 мая праздничная экспозиция будет находиться на улице Московской с 13 до 19 часов.