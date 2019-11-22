Воспитанники центра «ИнТехно» в Кузнецке рассказали о полученных навыках

В городе Кузнецке все больше школьников начинают осваивать инженерные навыки. Соответствующие знания они получают в центре молодежного инновационного творчества «ИнТехно». Объединение юных конструкторов и их педагогов победило в конкурсе «ЦМИТ года», который проводился среди всех аналогичных центров Пензенской области.

На входе в здание, где расположен центр молодежного инновационного творчества «ИнТехно», висит огромный штангенциркуль. Согласно инженерной мысли его создателя, измерительный прибор показывает время и температуру воздуха на улице. Подобным креативным мышлением обладают большинство воспитанников центра. Здесь ребята делают первые шаги в конструкторской деятельности, осваивают первичные технические навыки.

«Он научил меня работать в программе «Компас-3D», который позволил работать со многими станками ЧПУ — лазерными, токарными. Он научил меня работать с 3D-принтерами. Он научил меня паять. Пайка - очень важный процесс создания проектов, связанных с электроникой. Также при помощи педагогов в ЦМИТе я научился азам программирования и дальше стал самостоятельно изучать это дело», - рассказал ученик кузнецкого лицея № 21 Даниил Столяренко.

«ИнТехно» динамично развивается. Любая инновация подкреплена мощной производственной базой. Для этого закуплено новое современное оборудование. Вскоре станочный парк пополнится еще одной единицей.

«Мы хотим купить более совершенный фрезерный станок для обработки металлического листа, чтобы делать более точные детали. Могу сказать так, очень многие нашему региону завидуют, потому что у нас программа по поддержке центров молодежного инновационного творчества, поддержке технического творчества детей очень сильно развита», - отметил руководитель центра Виталий Мартышов.

Посетители центра — в основном мальчишки. Но недавно мужской коллектив разбавила девушка. Она начала посещать «ИнТехно», чтобы на практике проверить свою техническую задумку.

«Вся идея заключалась в том, чтобы проверить, реально ли потоки машин способны вращать лопасти ветрогенератора, чтобы вырабатывалась энергия, которая бы в дальнейшем помогала в освещении данных автомагистралей. Затем мы провели исследования. Действительно, эта идея рабочая», - поделилась идеей ученица кузнецкой школы № 5 Анастасия Пинясова.

Ежедневно занятия в центре посещают восемьдесят юных кузнечан. С каждым индивидуально работают педагоги. Возможности «ИнТехно» по вовлечению молодежи в инновационную техническую деятельность богатые. В центре рады всем, у кого есть интересные идеи и желание их реализовать.