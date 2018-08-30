Воспитанникам Спасского детдома рассказали о преимуществах службы в МВД

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30 августа 2018, 19:02Образование
В преддверии 2 сентября, когда отмечается День создания патрульно-постовой службы, для воспитанников Спасского детского дома полицейские организовали экскурсию по зданию управления МВД России по городу Пензе. Знакомить со структурой ведомства детей начали с дежурной части.
«Цель акции - формирование положительного имиджа полиции. В ходе нее сотрудники познакомили юных гостей со структурой управления, в музее ребята рассматривали вещи, которыми стражи порядка пользовались несколько десятков лет назад», - рассказал старший инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России Игорь Феоктистов.
11 воспитанников детдома с интересом воспринимали новую информацию и общались с правоохранителями. В конце экскурсии их провели в спортивный зал, где сотрудники продемонстрировали приемы борьбы. Затем молодым людям прочитали лекцию о преимуществах службы в органах внутренних дел.
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