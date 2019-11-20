Воспитанник пензенского интерната получил грант на открытие школьной мастерской

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20 ноября 2019, 17:06Образование
Воспитанник Неверкинской школы-интерната стал победителем конкурса детских инициатив по улучшению социальной обстановки на территории Пензенской области.
Состязание организовали во время экономической смены по финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса «Благопредприниматель» в рамках окружного проекта «Вернуть детство».
В оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик» в Казани приехали 42 ребенка из 12 субъектов страны, которые в течение недели в формате интерактивов изучали финансы и бизнес.
Проект представителя Пензенской области «Организация школьной мастерской» выделили среди 37 идей и признали лучшим, вручив на реализацию грант в размере 50 тысяч рублей, отметили в пресс-службе регионального министерства образования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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