Воспитанник пензенского интерната получил грант на открытие школьной мастерской

Воспитанник Неверкинской школы-интерната стал победителем конкурса детских инициатив по улучшению социальной обстановки на территории Пензенской области.

Состязание организовали во время экономической смены по финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса «Благопредприниматель» в рамках окружного проекта «Вернуть детство».

В оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик» в Казани приехали 42 ребенка из 12 субъектов страны, которые в течение недели в формате интерактивов изучали финансы и бизнес.

Проект представителя Пензенской области «Организация школьной мастерской» выделили среди 37 идей и признали лучшим, вручив на реализацию грант в размере 50 тысяч рублей, отметили в пресс-службе регионального министерства образования, пишет ИА «Пенза-Пресс».