Воспитанница пензенской школы баскетбола дебютировала за взрослую сборную России

О встрече со спортсменкой в Оренбурге, где национальная команда будет проводить домашние игры квалификации, рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Приятное совпадение: увиделись с землячкой в день ее рождения. Желаю Альбине и всей сборной спортивных достижений», - написал чиновник в своем Instagram-аккаунте.

Сборная России попала в группу C, где также оказались Босния и Герцеговина, Эстония и Швейцария. Первый матч отбора против босниек девушки провели 14 ноября в Оренбурге. Поединок остался за гостями – 70:69. Альбина Ражева принесла команде шесть очков. Вторая встреча с Эстонией 17 ноября оказалась более успешной – россиянки разгромили соперниц (96:66). Ражева также улучшила показатель, заработав 12 очков.

Отборочный турнир продлится два с половиной года в три «окна» по два матча. В 2019-м матчей больше не будет, следующая пара состоится в ноябре 2020-го, а финальные игры назначены на февраль 2021 года. На главную стадию Евробаскета-2021, который пройдет с 17 по 27 июля в Испании и Франции, попадут победители девяти отборочных групп и пять лучших команд из числа тех, кто остался вторым.

Альбина Ражева перешла из пензенской «Юности», за которую играла в Суперлиге, в вологодский клуб «Чеваката» в 2013 году. За эту команду она дебютировала в Премьер-лиге и Кубке Европы. Сезон 2016/17 она провела в составе видновской «Спарты энд К», а спустя год перешла в московское «Динамо». С «бело-голубыми» Альбина Ражева стала бронзовым призером Восточно-Европейской лиги, вошла в символическую пятерку турнира и стала лучшим бомбардиров Премьер-лиги сезона 2017/18.

Перед сезоном 2018/19 Ражева подписала контракт с «Надеждой» из Оренбурга, однако год провела в бельгийской «Касторс Брейн», с которой дебютировала в Евролиге и выиграла чемпионат и Кубок страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».