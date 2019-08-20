Воскресеновской школе намерены присвоить имя Ключевского

Этот вопрос вынесут на обсуждение депутатов регионального Законодательного Собрания, которые соберутся на сессию 23 августа.

В пояснительной записке отмечается, что инициаторами присвоения выступил коллектив образовательного учреждения, также есть решение собрания представителей Пензенского района.

Стоит отметить, что Василий Ключевский является уроженцем села Воскресеновка. В средней школе, которая сейчас действует в населенном пункте, развито гуманитарное направление, ведется пропаганда творческого наследия ученого. В образовательном учреждении с 70-х годов прошлого века ведется музейная работа.

«Присвоение муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средней общеобразовательной школе села Воскpесеновка Пензенского района Пензенской области имени B. O. Kлючевского будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, формированию исторического мышления и гражданского сознания», - говорится в документе.

Василия Ключевского называют великим мыслителем конца ХIХ-начала ХХ веков. Его главным творческим достижением стал лекционный «Курс русской истории», в котором он изложил свою концепцию развития страны.

Напомним, в Пензе имя Ключевского носит школа №28. Памятник этй исторической личности установлен у колледжа искусств. О музее историка в Пензе, где прошли его юные годы, можно узнать в большом материале корреспондента Надежды Саченковой ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».