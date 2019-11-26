Восемь улиц в центре Пензы остались без холодной воды

Утром во вторник, 26 ноября, несколько домов в центре Пензы остались без холодного водоснабжения.

Подача ресурса в дома на улицах Гражданской, Жуковского, Захарова, Ключевой, Космодемьянской, Революционной, Ставского и Шевченко прекратилась в 10:15. Причина – ремонтные работы на перекрестке улиц Пушкина и Шевченко.

Сотрудники ООО «Горводоканал» занимаются заменой задвижки в водопроводном колодце. Завершение ремонта планируется к 17 часам, уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, пишет ИА «Пенза-Пресс».