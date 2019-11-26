Восемь улиц в центре Пензы остались без холодной воды

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26 ноября 2019, 17:37Общество
Утром во вторник, 26 ноября, несколько домов в центре Пензы остались без холодного водоснабжения.
Подача ресурса в дома на улицах Гражданской, Жуковского, Захарова, Ключевой, Космодемьянской, Революционной, Ставского и Шевченко прекратилась в 10:15. Причина – ремонтные работы на перекрестке улиц Пушкина и Шевченко.
Сотрудники ООО «Горводоканал» занимаются заменой задвижки в водопроводном колодце. Завершение ремонта планируется к 17 часам, уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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