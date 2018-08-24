Восемь пожарных тушили дом в Городищенском районе

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24 августа 2018, 09:31Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области в ночь на 24 августа случился пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 1.15 в селе Верхний Шкафт на ул. Советская вспыхнул срубовой дом. В ведомстве уточнили, что помещение – нежилое.
Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По данному факту ведется проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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