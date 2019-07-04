Восемь пензенских учителей получат президентскую премию

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04 июля 2019, 11:34Образование
Восемь лучших учителей Пензенской области получат премии президента, каждый - по 200 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального минобразования, лучших педагогов определили по итогам конкурса, в котором приняли участие 27 человек, стаж работы в образовательном учреждении у них - не менее трех лет. Оценивались методические разработки, достижения учеников, профессиональное развитие и др.
В итоге победили учителя обществознания, математики, географии и биологии, истории из Пензы, учитель истории из Каменки, учитель биологии из Кузнецка, учитель географии из Пензенского района и учитель иностранного языка из Никольского района.
Премии они получат ко Дню учителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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