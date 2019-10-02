Восемь пензенских учителей получат президентские гранты по 200 тыс. руб.

Труд пензенских учителей отметили на федеральном уровне. Восемь преподавателей гимназий, лицеев и школ региона удостоены премии за достижения в педагогической деятельности. Среди победителей - учитель обществознания гимназии №13 Андрей Гаврилин. Вместе с коллегами он получил грантовую поддержку за представленный на конкурс проект.

Андрей Гаврилин почти 25 лет в профессии. Однако вспоминая самое начало учительского пути, преподаватель признается, что хотел связать свою жизнь с военной службой, но судьба распорядилась иначе. И теперь он - любимый учитель сотни гимназистов.

«Ученики - такие же люди. Нельзя на них срываться, в этом нет смысла», - отметил он.

Воспитанники Андрея Гаврилина признаются, что преподаватель строго спрашивает за неподготовленное домашнее задание, и, как все учителя, ставит двойки в журнал, но при желании их всегда можно исправить.

«У нас такая система: если ты получил два, то тут же на уроке можешь получить пятерку, четверку или тройку. То есть можно получить несколько оценок. Такая методика применяется только на уроках Андрея Валерьевича», - рассказал ученик гимназии №13 Пензы Денис Бахолдин.

Андрей Гаврилин - не только талантливый учитель, но и активный общественный деятель. Педагогический коллектив гимназии до сих пор удивляется, как ему удается совмещать сразу несколько должностей - уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, быть главой конфликтной комиссии в совете учебного учреждения, а также заниматься социальной работой и готовить проекты. За вклад в развитие образования в регионе Андрея Гаврилина отметили на всероссийском уровне. Он вошел в число лучших учителей Пензенской области.

«Такие педагоги, тем более мужчины, на сегодняшний день в системе образования российского масштаба все-таки больше редкость, чем данность. Думаю, что таких учителей, как Андрей Валерьевич, надо поддерживать на всех уровнях, что собственно мы и делаем», - сказала директор гимназии №13 Пензы Елена Тымченко.

Ко Дню учителя победители, а их в регионе восемь, получат президентские гранты по 200 тысяч рублей. Чествование педагогов пройдет 3 октября в киноконцертном зале «Пенза».