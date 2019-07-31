Воронков рассказал, перенесут ли День знаний на 2 сентября

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31 июля 2019, 15:06Образование
31 июля министр образования Пензенской области Александр Воронков ответил на вопрос журналистов о том, когда в этом году будет праздноваться День знаний – 1 или 2 сентября.
По словам Александра Воронкова, День знаний не впервые выпадает на воскресенье.
«Вообще образовательный процесс и занятия начинаются в понедельник, но 1 число - праздник, многие высказывают позицию, чтобы провести линейку именно в воскресенье. Естьмнение губернатора по этому вопросу, и оно тоже строится на том, чтобы людям посетить линейки не в рабочий день, а в воскресенье», - отметил министр.
Он добавил, что в ведомстве также склоняются к тому, чтобы провести День знаний в воскресенье. В настоящее время готовится документ с решением, который будет доведен до широкой общественности.
«В школу в этом году пойдут 127336 учеников, это больше, чем в прошлом году. Это значительное количество людей, мы обязаны обеспечить и дежурство силовых структур, и медиков, и сотрудников МЧС. Они будут работать в усиленном режиме. Главное - чтобы мероприятия прошли организованно и безопасно», - подчеркнул Александр Воронков.
Также он сообщил о том, что этот учебный год завершится празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в школах области будет организован проект «А мы из Пензы. Наследники победителей».
«Будет задействован каждый ребенок, каждый родитель. Прежде всего, это формирование менталитета победителей. Каждый ребенок сможет рассказать о родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне», - рассказал министр.
Этот проект, добавил Александр Воронков, обсудят с ребятами на линейке 1 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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