Воронков поздравил пензенских выпускников с окончанием школы

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21 июня 2019, 12:03Образование
21 июня министр образования Пензенской области Александр Воронков обратился к выпускникам региона с поздравлением в связи с окончанием школы, а к их учителям и родителям – со словами благодарности.
«Завершился первый ответственный период вашей жизни - обучение в школе. За эти годы вы научились думать и принимать самостоятельные решения, ставить цель и добиваться результата, дружить и любить.
Впереди - этап профессионального становления, который определит ваш дальнейший жизненный путь. Помните, теперь только вы ответственны за свой завтрашний день. Пробуйте новое, ищите себя, имейте честолюбие и амбиции, отстаивайте свою точку зрения. И я уверен, что все поставленные вами задачи будут успешно выполнены.
Огромное спасибо вашим учителям и родителям. Они привили вам жажду знаний, помогли вырасти целеустремленными, ответственными гражданами и настоящими патриотами своей Родины, а их забота и поддержка помогли вам успешно пройти период экзаменов», - отмечается в поздравлении.
Министр пожелал выпускникам побед на пути во взрослую жизнь и не забывать родные пензенские школы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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