Воронков обсудит с ректором МГУТУ им. Разумовского перспективы сотрудничества

11 февраля Пензу с деловым визитом посетила председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (ВПС), ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Валентина Иванова.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил министр образования региона Александр Воронков. Он поделился с подписчиками фото с Валентиной Ивановой в центре Пензы.

«Мы тесно сотрудничаем с ВПС с 2007 года и сегодня обсудим перспективы дальнейшей совместной работы на благо педагогического сообщества Пензенской области», - подписал он публикацию.

Ранее министр выкладывал в Instagram старые фото, на которых запечатлен в составе почетного караула. Он рассказал об акции, которая стартует 25 февраля, и пригласил пензенцев принять в ней участие, пишет ИА «Пенза-Пресс».