Воронков обсудит с ректором МГУТУ им. Разумовского перспективы сотрудничества

11 февраля 2020, 15:38Образование
11 февраля Пензу с деловым визитом посетила председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (ВПС), ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Валентина Иванова.
Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил министр образования региона Александр Воронков. Он поделился с подписчиками фото с Валентиной Ивановой в центре Пензы.
«Мы тесно сотрудничаем с ВПС с 2007 года и сегодня обсудим перспективы дальнейшей совместной работы на благо педагогического сообщества Пензенской области», - подписал он публикацию.
Ранее министр выкладывал в Instagram старые фото, на которых запечатлен в составе почетного караула. Он рассказал об акции, которая стартует 25 февраля, и пригласил пензенцев принять в ней участие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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