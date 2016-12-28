28 декабря 2016, 19:46Образование Воронков: Ликвидация второй смены в школах – главная проблема Министр образования Пензенской области Александр Воронков подвел итоги деятельности ведомства в 2016-ом и озвучил планы на 2017 год.

В Пензенской области - почти 120 тысяч школьников. За последние три года количество учащихся выросло на три тысячи человек и продолжает увеличиваться. Если несколько лет назад главной проблемой было обеспечение детей местами в детских садах, то сейчас на первом плане - ликвидация второй смены в школах. Для этого в регионе начат долгосрочный проект по строительству новых учреждений образования. Школа на 1100 мест в Городе Спутник уже построена, в планах на 2017 год - еще две школы.



«Мы планируем ввести в эксплуатацию еще две школы. В районе Нового Кавказа школа на 550 мест, этот проект вошел в реестр Минстроя Российской Федерации, как эффективный, и сейчас интенсивно ведется строительство. И мы планируем ввести школу на 375 мест в городе Кузнецке», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Кроме того, в министерстве планируют получить средства на строительство школ на Шуисте и в Дальнем Арбекове, а также в Бессоновском и Нижнеломовском районах. Также, запланирована реконструкция образовательных учреждений с износом - 50% и выше.

По инициативе губернатора в Пензенской области принята программа капитального ремонта сельских школ. В 2017 году на эти цели будет выделено 154 миллиона рублей. Планируется отремонтировать 30 школ на условиях софинансирования. 70% выделит областной бюджет, 30 - бюджет муниципального образования.

В 2016 году в Пензенской области все дети от трех до семи лет были обеспечены местами в детских садах. Открылись детские сады в селе Кобылкино Каменского района и в Городе Спутник. В 2017 предполагается ввести в эксплуатацию школу-детский сад в Средней Елюзани.

Пензенская область - на хорошем счету и в вопросах качества образования. Две школы входят в топ-500 лучших школ России - это Губернский лицей-интернат для одаренных детей и гимназия №44. 13 школьников стали победителями и призерами предметных олимпиад, творческих и технических конкурсов всероссийского уровня. В 2017 году в Пензе планируется реализация новых проектов дополнительного образования.



«Из федерального бюджета мы предполагаем выделение 65 миллионов на оснащение детского технопарка. Документы, представленные на конкурс, получили высокую оценку. Из бюджета Пензенской области будет выделено 24 миллиона», - сказал Александр Воронков.

Предполагается, что детский технопарк будет располагаться на базе технопарка «Рамеев». Дополнительное образование там смогут получать более 500 детей ежегодно.

Журналисты также задали Александру Воронкову вопросы о введении второго иностранного языка в школах, оснащении системами образовательных учреждений видеонаблюдения и летнем отдыхе детей.

Образование

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