01 февраля 2017, 09:37Образование Воронков: Количество бюджетных мест в вузах региона не сократится Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях региона в 2017 году не сократится, об этом сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков. Наиболее востребованными среди абитуриентов, по словам министра, остаются инженерные специальности.

«Что касается среднего профессионального образования на уровне области, то количество бюджетных мест остается прежним. Места перераспределяются на основе требования работодателей», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Руководство учебных заведений заботится о трудоустройстве выпускников. В частности, заключает договоры о сотрудничестве с потенциальными работодателями. Ежегодно в учреждениях профессионального образования проводят мониторинг, благодаря которому удается скорректировать количество бюджетных мест на наиболее востребованные специальности. По словам министра образования, бюджетных мест для юристов, экономистов, парикмахеров и визажистов в 2017 году не будет.

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