Вонючей водой в Сурском занимаются ученые

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03 октября 2019, 15:06Общество
Вода в Сурском водохранилище Пензенской области продолжает «цвести» и источать запах. Специалисты связывают это с нарушением экосистемы водоема.
Обычно активное развитие планктона в водохранилище происходит с мая по октябрь и прекращается при установлении холодной погоды. Но в этом году из-за нехватки более 200 млн кубометров воды в нем, и, как следствие, ее застоя, произошел обильный рост водорослей. Причем это особый вид, который устойчив к низкой температуре. Из-за этого появился неприятный запах, сообщили в пресс-службе РКС.
Так как водохранилище – основной источник питьевой воды, сотрудники «Горводоканала» из-за сложившейся ситуации обратились к специалистам и ученым. В научно исследовательском институте разрабатывают рекомендации для борьбы с планктоном. А в качестве временной меры применили сброс воды.
Отмечено, что, несмотря на то, что в некоторых районах города из крана течет вода с небольшим запахом, она пригодна и безопасна для питья. Это подтвердили специалисты Роспотребнадзора.
Ранее мы писали, что из-за обильного цветения Сурского массово гибнет рыба.
«Для выедания лишнего фитопланктона в водоеме постоянно должно находиться около 30 тонн белого толстолобика. Эту величину можно зарыбить сразу на сумму 5 миллионов рублей или накопить за несколько лет, как у нас было на протяжении последних лет. Но толстолобика отлавливают, рыба гибнет от естественных факторов, поэтому пополнение должно производится постоянно (в нашей средней полосе толстолобик не нереститься)», - пояснил канд. биол. наук, начальник Приволжского научного центра аквакультуры и водных биоресурсов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» Алик Асанов.
Ученый дает неблагоприятные прогнозы, если не принять меры в ближайшем времени. Подробнее об этом читайте здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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