Волонтеры вывезли из Лопаток шесть брошенных кошек

В селе Лопатки Пензенского района проведен обход домовладений комиссией в составе представители местной власти и ветеринарных врачей. Главной его задачей был учет сельскохозяйственных домашних животных, которые остались без присмотра после того, как жители этого села выехали, оставив на подворьях скотину и домашних питомцев.

Сейчас все животные временно находятся на содержании в крестьянских фермерских хозяйствах и у частных лиц. Решается судьба оставшихся без хозяев кошек и собак.

При виде людей они не убегают, а начинают внимательно изучать гостей. На подворьях - тоже тишина. Всех сельскохозяйственных животных было решено временно передать в крестьянские фермерские хозяйства (КФХ).

«Всего мы обошли с ветврачами и представителями местной власти 73 домовладения. Обнаружили 218 голов. Мы присвоили им номера и по акту передали главам КФХ. Плюс в Чемодановке часть животных осталась на месте, на подворье этих домов, но за ними ухаживают соседи», - рассказал начальник управления сельского хозяйства Бессоновского района Пензенской области Михаил Горшенин.

С главами КФХ и частными лицами, которые взяли сельскохозяйственных животных, договорились, что они их будут содержать до возвращения хозяев. Эти обязательства заверены документально.

«Этих животных ежедневно обследует ветврач, где они находятся на содержании. За ними присматривают. Им сделали прививки. Если в случае чего вернуться люди, они их могут забрать обратно», - сказал он.

О судьбе мелких домашних животных позаботиться общественные организации во взаимодействии с региональным управлением ветеринарии. В частности, «ЗооЗащита» каждый день совершает рейды в село Лопатки. Они привозят питье и еду местным кошкам и собакам. Фонд «Рука помощи бездомным животным» в свой «Питомник» решил забрать шесть кошек.

«У одного кота, предположительно, чесотка. Это кожное заболевание, клещ, остальные, на первый взгляд, здоровы. Будет назначено лечение. Всех мы обработаем обязательно от паразитов. Две недели они сидят на карантине, потом мы их стерилизуем и ищем дом», - рассказала исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Что касается других домашних питомцев, которые остались в Лопатках, то для них хотят организовать пункт временной передержки животных. Этим вопросом занимается региональная общественная организация «ЗооЗащита».