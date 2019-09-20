Волонтеры убрали большую свалку в Бессоновке

В Пензенской области продолжается борьба со стихийными свалками. Волонтеры реализуют несколько проектов, направленных на защиту окружающей среды. Масштабная экологическая акция прошла в Бессоновке. Там уже несколько лет пытаются избавиться от мусора, который сваливают на заброшенном поле.

С высоты птичьего полета в поле на окраине Бессоновки мусор практически не заметен. Но если хорошо приглядеться, на зеленом фоне можно увидеть белые "крапинки". Это и есть следы экологического вандализма. Мусор разбросан повсюду. Этой проблеме в Бессоновке - уже не один год. Предотвратить образование в этих местах огромной несанкционированной свалки пытаются местные активисты. Летом и осенью они проводят здесь экологическую акцию.

«Здесь буквально за лесопосадками - дома, здесь сейчас если не убраться, то месяц пройдет, эти все вещи подсохнут и все будет лететь - пакеты, бутылки, бумага... И люди в своих домах будут получать такие сюрпризы вот с этой несанкционированной свалки. Поэтому здесь сегодня собрались волонтеры "Зеленая волна", волонтеры "Эра добра". Мы взяли на себя ответственность за эту территорию и хотим, чтобы тут всегда было чисто», - рассказал Сергей Киреев, координатор движения "Зеленая волна" в Бессоновском районе.

Мусор здесь уже начал скапливаться - люди привыкли выкидывать отходы туда, где они уже есть. Установить нарушителей возможно только поймав с поличным. Волонтерам случайно удалось "вычислить" семью, которая вывезла в поле пару мешков с бытовыми отходами. Фамилия была написана на школьной тетрадке, которая выпала из пакета.

«Нашлись нарушители - большие любители семечек, арбузов и дынь. Выкидывают сюда не только мелкие бытовые отходы, здесь - сломанная мебель, неиспользованный стройматериал», - отмечает Марина Кузнецова, волонтер.

После уборки волонтеры обращаются в местную администрацию. Вывозом мусора занимаются представители власти. В течение пары дней собранные в одну кучу отходы должны отправить на полигон.