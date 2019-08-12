Волонтеры просят пензенцев помочь собаке перестать бояться людей

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12 августа 2019, 14:34Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о собаке Инди, которой необходим временный или постоянный дом, чтобы перестать прятаться от людей.
Волонтеры рассказали в группе соцсети «Вконтакте», что животное получило серьезные травмы после аварии, в результате чего пришлось ампутировать заднюю лапу. Собаку полностью вылечили, но она по-прежнему сильно боится людей.
«Инди - дама с непростым характером. Она не доверяет незнакомцам и сразу же рвется в бой: конечно, никого она не укусит, но облает на «5». Собачка уживается с другими животными, активный охранник и громкий звонок», - написали они.
Сейчас Инди - около года, она стерилизована и привита. Сотрудники приюта «Питомец» просят пензенцев дать собаке шанс на новую жизнь и помочь ей поверить в людей.
«Она прячется под стеллажом, с видом грозного воина выбегает к гостям. Нужно дать ей возможность почувствовать себя в новой обстановке, попробовать найти к ней подход. В наших условиях это не так-то просто! Поэтому мы просим вашей помощи в ее социализации и попытке изменить отношение к людям», - добавили сотрудники фонда.
Волонтеры подчеркнули, что готовы помочь всем необходимым, включая будку и корм. Узнать о том, как забрать собаку, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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