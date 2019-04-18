Волонтеры помогают пензенцам подготовиться к майским праздникам

В преддверии майских праздников волонтеры помогают пожилым людям убраться в домах и во дворах. Так, в Октябрьском районе Пензы студенты колледжа современных технологий переработки и бизнеса помогли с домашними хлопотами ветерану труда Анне Григорьевне Климовой.

Помыть окна и, тем более, вскопать огород для ветерана труда Анны Григорьевны - уже невыполнимая задача. В свои 84 года она живет совершенно одна в небольшом доме, в частном секторе микрорайона Арбеково. Ей сложно ходить: уже два месяца она передвигается только с помощью ходунков. Поэтому она бы не смогла подготовиться к майским праздникам без посторонней помощи.

«Племянник иногда приходит, поливает, а сама ничего не делаю. Хотела вдоль забора подмести, убраться к празднику, не люблю когда грязно», - рассказала она.

Уже второй год в гости к Анне Григорьевне приходят волонтеры. В этот раз в составе отряда тимуровцев было шесть крепких парней, студентов Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса. Дружно и без особого труда они помыли окна в ее доме, убрали во дворе прошлогоднюю листву и разрыхлили землю.

«Считаю это своим долгом, обязательно нужно помогать ветеранам. Для таких людей - в любое время», - сказал волонтер Эдуард Киримов.

«Узнал о конкурсе «Лидеры молодежи» (16+), там разные программы, в том числе - волонтерство, участвую во всех», - рассказал волонтер Александр Юндин.

Инициатор благотворительной акции - центр социальной помощи семьи и детям Октябрьского района. За Анной Григорьевной соцработники приглядывают уже не первый год.

Всего в Октябрьском районе Пензы на соцобслуживании находятся 815 пожилых людей. Большинство из них живет не в частных домах, а в многоэтажках, но к ним волонтеры приходят тоже - помыть окна и прибраться в квартирах.