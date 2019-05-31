Волонтеры подготовили концерт в Нижнеломовском детдоме

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02 июня 2019, 14:56Общество
Благотворительному проекту «Молодые юристы – молодым» исполнилось 10 лет. Юбилейную акцию пензенские общественники провели в Нижнеломовском детском доме-интернате.
Волонтеры из числа студентов в честь международного Дня защиты детей подготовили для постояльцев детского дома концерт. Выступили перед гостями и сами воспитанники. Представители судейского сообщества вручили ребятам памятные подарки.
«Однозначно заряд энергии, оптимизма, желание дальше устраивать и проводить подобные мероприятия. Многие дети, с которыми мы столкнулись впервые, уже сейчас – взрослые, самостоятельные люди. Но всегда приятно, когда встречаешь их в городе, видеть, что они узнают, улыбаются, здороваются», - признался председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.
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