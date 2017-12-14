14 декабря 2017, 19:04Общество Волонтеры пензенского приюта «Питомец» готовятся к переезду Приют для животных «Питомец» обрел дом. На сессии Пензенской городской Думы было принято решение о передаче пустующего помещения на улице Бийской в распоряжение двух благотворительных организаций – «Питомца» и общественной организации защиты животных «Вместе». Их сотрудники занимаются оформлением документов, закупают строительные материалы и готовятся к переезду.

Невзрачное, но свое. Здание на улице Бийской, 1д уже скоро станет новым домом для «Питомца» - самого крупного пензенского приюта для бездомных животных. Сейчас в двухэтажном строении отрезаны коммуникации: нет ни электричества, ни воды, ни газа. Требуется серьезный ремонт, но это не пугает волонтеров «Питомца».

«Естественно, в такие условия мы заехать не можем. Должен быть кафель, моющаяся поверхность. Должно быть чисто и светло», - отметила исполнительный директор Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

На 500 квадратных метрах покоится старая мебель, лабораторные колбы, станки, а также документы, оставшиеся от многочисленных прежних хозяев. В ближайшее время волонтеры вывезут их, а после приступят к восстановлению инженерных сетей. Без отопления и света сотрудники приюта не могут приступить к ремонту здания. Помимо этого, волонтерам нужно завершить оформление всех необходимых документов.

У волонтеров - грандиозные планы. Спустя долгое время мечта о просторной операционной, наконец, станет реальностью. Ее разместят в изолированной комнате около входа. Первый этаж разделят на два блока: чистый и грязный. В последнем будут жить больные животные, чистый блок полностью отведут под содержание здоровых.

Когда приют сможет открыть свои двери, пока не ясно. Волонтеры надеются, что во время ремонта пензенцы не оставят их один на один с проблемой, и помогут «Питомцу» поскорее переехать в новый дом.

Общество

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