Волонтеры области проголосовали за имя пензенскому аэропорту

В Пензе собрались «Волонтеры Победы» со всей области. На слете они обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы, а также провели интеллектуальную игру в поддержку проекта « Великие имена России » (6+).

В ходе игры «РИСК: разум, интуиция, скорость и команда» волонтеры выдержали несколько интеллектуальных раундов, один из которых был посвящен землякам, прославивших страну и Пензенский регион, сообщили в пресс-центре облправительства.

На мероприятии участники могли отдать свой голос за имя пензенскому аэропорту, для них организовали мобильный пункт конкурса.

Напомним, лидером голосования в Пензе по-прежнему является Михаил Лермонтов. Однако именем великого поэта также хотят назвать аэропорт в Минеральных водах. Ожесточенная борьба продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».