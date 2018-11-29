Волонтеры области проголосовали за имя пензенскому аэропорту

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29 ноября 2018, 14:06Общество
В Пензе собрались «Волонтеры Победы» со всей области. На слете они обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы, а также провели интеллектуальную игру в поддержку проекта «Великие имена России» (6+).
В ходе игры «РИСК: разум, интуиция, скорость и команда» волонтеры выдержали несколько интеллектуальных раундов, один из которых был посвящен землякам, прославивших страну и Пензенский регион, сообщили в пресс-центре облправительства.
На мероприятии участники могли отдать свой голос за имя пензенскому аэропорту, для них организовали мобильный пункт конкурса.
Напомним, лидером голосования в Пензе по-прежнему является Михаил Лермонтов. Однако именем великого поэта также хотят назвать аэропорт в Минеральных водах. Ожесточенная борьба продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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