Волонтеры из Пензы и Воронежа спасают Бессоновку от свалок

В регионе продолжается борьба со стихийными свалками. Сейчас в Пензенской области реализуют сразу несколько проектов, посвященных защите окружающей среды. Масштабная экологическая акция пройдет 15 сентября на набережной реки Суры, а также на берегах Сурского водохранилища.

Субботники проводят и в городах, и в селах. Так, жителей Бессоновки избавили от свалки, которая несколько лет находилась в поле недалеко от жилых домов.

Быстро убрать не получилось, уж слишком она была большая. Территорию периодически убирают, но свалка появляется вновь. В этот раз за работу взялись активисты движения «Зеленая волна». Чтобы справиться как можно быстрее, отходы складывали в кучу и сжигали на месте.

«Сожжение мусора согласовано с администрацией и МЧС, также приняты меры пожарной безопасности, есть вода и все необходимое для устранения очага возгорания», - рассказал координатор движения «Зеленая волна» в Бессоновском района Сергей Киреев.

По словам волонтеров, самые злостные нарушители в этом случае - сотрудники мебельного производства, расположенного в Бессоновке. Да и сами сельчане от них не отстают.

Помимо активистов «Зеленой волны» в уборке приняли участие волонтеры из Воронежа. Они представляют масштабный социальный проект «Здоровое Черноземье» и приезжают в разные города России, предлагая помощь.

«Хочется помогать этому городу, поэтому мы здесь надолго. Будем трудиться во всех направлениях, приниматься участие там, куда пригласят», - рассказал участник социального проекта «Здоровье Черноземье» Рафаэль Салюков.

Уборка лесополосы от мусора заняла несколько часов. Правда, это лишь небольшая часть всей работы, которую необходимо выполнить в Бессоновке местным защитникам окружающей среды. Только несанкционированных свалок по всему району - более десяти.

В планах - убрать оставшийся мусор. Этим займутся местные активисты «Зеленой волны». Акцию планируют провести в ближайшие дни (0+).