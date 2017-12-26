26 декабря 2017, 11:18Общество Волонтеры из Сосновоборска поздравили сельчан с наступающим праздником Волонтеры из поселка Сосновоборск Пензенской области в преддверии Нового года отправились в тур по самым отдаленным селам своего района. Целью было поздравить многодетные и малообеспеченные семьи с наступающим праздником. В группе добровольцев несколько Дедов Морозов, Снегурочек, волшебные помощники, а также новогодняя «ГАЗель». В каждом из сел, волонтеры планируют устраивать театрализованное представление (0+) и дарить подарки.

Театрализованное действие -это часть миссии сосновоборских волонтеров, которые хотят подарить праздник детям из многодетных и малообеспеченных семей в самых разных населенных пунктах района.

Старт в самом Сосновоборске. Здесь частью праздника стала семья Олениных. Среди многочисленных увлечений которых - авторские куклы, а сейчас вместе с мамой дети, конечно же, готовятся к Новому году и учат стихи для Деда Мороза.

«У меня трое детей, старшей - 15 лет, и два маленьких - третий и первый класс. Мы творческая семья, занимаемся рисованием, шьем куклы, катаемся на коньках», - рассказала участница мероприятия Наталья Оленина.

Все добровольцы - педагоги и воспитатели. Им привычно работать с детьми. Поэтому придумать сценарии для каждого населенного пункта не составило труда. В день волонтеры рассчитывают устраивать праздники минимум в трех селах. К некоторым семьям будут выезжать на дом.

«В преддверии Нового года хотим проехать все села нашего района и дальние села. Хотим поздравить детей и взрослое население с Новым годом», - сказала методист отдела образования Сосновоборского района Елена Ефремова.

Вместо саней и тройки лошадей нарядили «ГАЗель». Вручив подарки, сказочные персонажи отправляются дальше, у них еще много работы.

Общество

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