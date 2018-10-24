Волонтеры ищут родных двух пензенских красноармейцев

Как сообщили волонтеры, поиски родных бойцов по довоенным адресам результатов не дали.

«Но практика поисковой работы показывает, что родные редко уезжают из того региона, где боец проживал до войны. Возможно, кто-то и сегодня проживает на территории Пензенской области, в Пензе, в Пензенском районе или в г. Нижний Ломов. Возможно, кто-то из них найдется и откликнется!» - написали в редакцию члены отряда.

Александр Михайлович Батоногов родился в 1924 году, до войны жил по адресу: г. Нижний Ломов, улица Октябрьская, дом 67. Умер от ран 20 августа 1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и первоначально был захоронен в братской могиле в деревне Крутая Угранского района Смоленской области. Останки бойца нашли в 2011 в Москве и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в с. Знаменка Угранского района Смоленской области.

Василий Федосеевич Шишкин родился в 1914 году, до войны жил по адресу: Пензенская область, Терновский район, с. Дурасовка. Был разведчиком отдельного минометного дивизиона 33 Армии Западного фронта. Умер от ран 31 августа 1942 года в 292 медсанбате 17 стрелковой дивизии и первоначальнобыл захоронен в деревня Мурыгино, Темкинского района, Смоленской области. Останки бойца подняли 6 мая 2016 года и перезахоронили 6 мая 2017 года в братской могиле в селе Васильевское, Темкинского района, Смоленской области.

Связаться с членами поискового отряда «Обелиск» можно по электронной почте - roza-fattahova@mail.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».