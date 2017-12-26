26 декабря 2017, 15:11Лента новостей Володин: Выступление Путина на съезде ЕР можно считать программным Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги 17-го съезда партии, отметил, что выступление президента Владимира Путина на съезде «Единой России» следует считать программным.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», - отметил спикер Госдумы.

По его словам, «в речи президента был прямой посыл Парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность».

«Ну и, конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми - мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь. Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент - Владимир Владимирович Путин.

Его решение выдвинуться народным кандидатом очень правильное. Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством. Задача каждого из нас, - осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», - сказал Вячеслав Володин.

Лента новостей

просмотров 81

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Пресс-служба Государственной Думы http://www.duma.gov.ru/photos/general/2017-02-02-g-volgograd-vystuplenie-predsedatelya-gosudarstvennoy-dumy-vyacheslava-volodina-na-prazdn/#photo1