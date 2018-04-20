Волк Забивака помог наградить пензенских мини-футболистов

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20 апреля 2018, 19:03Спорт
В Пензе подвели итоги сезона по мини-футболу. Среди награжденных были и дети, и ветераны любительских команд. А среди награждающих впервые - символ Чемпионата мира по футболу, волк Забивака.
Символ Чемпионата мира по футболу - впервые решил показаться пензенцам на церемонии награждения победителей и призеров прошедшего любительского сезона. Кубки и медали вручил председатель региональной футбольной федерации Александр Калашников. Он с удовольствием для себя отметил, что в этом первенстве по мини-футболу играли - 100 команд, большая часть из которых - детские.
«Я тоже с детства играл в футбол, тогда бутс не было, гоняли мяч в простых кедах, а сейчас посмотрите: все команды экипированы, обуты, одеты, и действия происходят на прекрасных полях», - сказал он.
Огромный, высотой с семиэтажный дом мяч надуют в Пензе этим летом, а именно - 12 июня. Это будет подарок к приближающемуся Чемпионату мира. Областной центр уже готовится к встрече тысяч болельщиков из других стран.
«Мы готовимся и хотим, чтобы Чемпионат мира пришел и на Пензенскую землю. Здесь не будет матчей, но будет очень много болельщиков, которые приедут в Саранск», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
В мае пензенских любителей футбола ждет еще один праздник - целые сутки непрерывной игры на стадионе «Зенит» (0+). Заявки принимаются от всех желающих. 70 детских и взрослых команд будут гонять мяч по полю с полудня 19 до полудня 20 мая.
Там же зритель снова увидит Забиваку, который 19 апреля помогал награждать лучшие команды и лучших футболистов города и области по итогам сезона.
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