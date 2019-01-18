Воланд и кот Бегемот спорили в пензенской филармонии о красоте

Что такое красота и спасет ли она мир? На эти вопросы пытались ответить актеры и музыканты на сцене областной филармонии. Там состоялся концерт-спектакль, главными героями которого стали знаменитые Воланд и кот Бегемот. Авторы представления - пензенские артисты. Они писали сценарий в течение пяти лет.

Воланд появился перед публикой все с тем же вопросом и, конечно же, со своим любимым шутом - котом Бегемотом. Правда, на этом ключевой сюжет в театре Варьете из знаменитого романа Булгакова закончился. На сцене областной филармонии развернулась совсем другая история. Теперь таинственный всесильный Воланд и остроумный кот спорили друг с другом, что же такое красота?

«Воланд все-таки философ. Не тут столько дьявол, сатана, что-то страшное с рогами, копытами. Он много рассуждает о красоте, мире, музыке, добре и человечности», - сказал актер областного театра драмы им. Луначарского Денис Рогожников.

Воланд и Бегемот оказываются в магическом театре «Силенсио», что в переводе с итальянского означает «тишина». По мнению героев, все великое рождается там, а без нее нельзя понять красоту.

Пензенские сценаристы позаимствовали персонажей Булгакова и создали совершенно новое театрально-музыкальное представление. Его авторы - артисты «Пензаконцерта», Наталья и Анастасия Судневы. Размышляя над вопросом «что такое красота?», они пришли к выводу, что это, в первую очередь, искусство.

Разыгрывая шахматную партию, Воланд и Бегемот переносят зрителя по всему миру - в Германию, Испанию, Италию, Францию, Аргентину, США. Ведь в каждой стране культура, творчество, музыка, а значит, и красота имеют разные оттенки.

«Идея родилась спонтанно, хотелось сделать из любимых произведений что-то цельное. Вдруг пришли к выводу, что красота везде разная, и почему бы не сделать на эту тему спектакль. Взяли проверенные временем шедевры, которые любят практически все», - рассказала Анастасия Суднева.

Музыкальная часть программы концерта разнообразна и включает в себя порядка 20 композиций - от знаменитых произведений Баха и Шуберта до песен Фрэнка Синатры и Эдит Пиаф. И все-таки вопрос «что такое красота?» авторы оставили открытым - каждый зритель должен ответить на него сам.