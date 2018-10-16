Вокруг Пензы создадут «зеленый щит»

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой создать вокруг Пензы «зеленый щит». В Общественной палате региона прошли публичные слушания о создании в области лесопарковых зеленых поясов.

На этих территория нельзя будет вырубать леса, строить коттеджные поселки, а также устраивать свалки. В Пензе будет создан реестр лесопарковых зон, находящихся под особой защитой государства. В «зеленый щит» также будут включены скверы, расположенные на территориях больниц и образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны.

«Необходимость создания лесозащитных зеленых полос, конечно, очень высока, так как за последний десять лет обострилась экологическая ситуация. Это, в первую очередь, связано с многократным увеличением численности автомобилей и интенсивными стройками», - отметила заведующая кафедрой «Географии» ПГУ Наталья Симакова.

Первый в России «зеленый щит» был создан в 40-е годы прошлого столетия в Москве. Однако главной его задачей было ограничение городской застройки. В 2015 году активисты Общероссийского народного фронта предложили возобновить создание лесопарковых зеленых поясов.

«В сентябре 2015 года было опубликовано предложение ОНФ об ограничении вырубки леса в радиусе 70 километров от МКАД. В результате дальнейшей работы, в июле 2016 года был принят закон, предусматривающий создание лесопаркового зеленого пояса не только вокруг Москвы, но и вокруг других городов России», - рассказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области Сергей Мельников.

Согласно закону, «зеленый щит» должен быть создан вокруг городов с численностью не менее 300 тысяч жителей. Среди населенных пунктов региона этому требованию отвечает Пенза. На публичных слушаниях в областной Общественной палате рассмотрели находящиеся в городской черте природные зоны, которые могут войти в число особо охраняемых территорий. Также было предложено расширить «зеленый щит» Пензы за счет присоединения лесных массивов Бессоновского и Пензенского районов.

«Есть очень хороший и важный принцип - не навреди. Поэтому сейчас очень важно состыковать предложения по созданию дополнительных лесопарковых защитных зон и градостроительный план города», - сказал председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Уже сейчас известно, что в зеленый пояс войдут Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского и лесной массив на Западной поляне. Окончательный перечень территорий должно будет утвердить Законодательное Собрание региона.

«Вы знаете, что в последнее время много делается для благоустройства города, в том числе - лесопарковых зон. Мы должны подходить к этим проблемам грамотно, с учетом мнения специалистов и общественных формирований, которые проявляют заботу у лесопарковых зонах», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

После публичных слушаний Общественная палата подготовит законопроект о «зеленом щите» региона. В нем будет прописан регламент использования лесопарковых поясов.

