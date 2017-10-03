03 октября 2017, 17:04Происшествия Водителя перевернувшейся под Сердобском «Приоры» доставили в больницу В Сердобском районе Пензенской области случилась авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, на 15-м километре автодороги «Сердобск-Кирово» автомобиль «ВАЗ-21703» съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадал 32-летний водитель легковушки, мужчину с травмами доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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