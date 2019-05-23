Водителя перевернувшегося под Пензой большегруза госпитализировали

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23 мая 2019, 13:04Происшествия
В Белинском районе Пензенской области перевернулся «КамАЗ».
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, по предварительным данным, авария произошла 22 мая в 8.05 на втором км дороги «Тамбов - Пенза - Поим - Башмаково – Земетчино». За рулем «КамАЗ 6520-06» находился мужчина 1977 года рождения.
В результате опрокидывания большегруза водитель получил травмы, его увезли на машине «скорой помощи». По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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