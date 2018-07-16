Водители школьных автобусов составят список плохих пензенских дорог

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16 июля 2018, 10:32Общество
Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области 16 июля поручил опросить водителей школьных автобусов, чтобы узнать, какие дороги находятся в плохом состоянии.
Губернатор поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову провести опрос через директоров школ. Информация должна быть предоставлена до понедельника, 23 июля.
«Совсем немного времени до учебного года осталось. Нужно взять эти участки на контроль, чтобы они были проезжие», - отметил Иван Белозерцев.
Напомним, ранее глава региона поручил ответственным лицам провести совещание и разобраться, на каких участках больше всего происходит ДТП, и по итогам принять меры для их предотвращения.
«По итогам совещания в сжатые сроки должен быть принят конкретный план действий», - подытожил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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