Водители попали в пробку из-за перекрытия Измайловского путепровода

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08 июля 2019, 10:02Общество
В соцсети утром 8 июля появился пост о пробке в районе Измайловского, или Леонидовского, путепровода.
«Въезд на мост со стороны ул. Урицкого перекрыт, собираются пробки на светофорах на пересечениях улиц Максима Горького и Бакунина. Время – 7.20», - написал автор поста.
Ранее мэрия сообщила, что путепровод будут перекрывать по ночам, с 23 до 6 часов, так как на нем меняют дорожное покрытие. Почему его не открыли утром, не известно.
Водителей просят выезжать заранее или искать альтернативные пути объезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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