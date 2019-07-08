Водители попали в пробку из-за перекрытия Измайловского путепровода

В соцсети утром 8 июля появился пост о пробке в районе Измайловского, или Леонидовского, путепровода.

«Въезд на мост со стороны ул. Урицкого перекрыт, собираются пробки на светофорах на пересечениях улиц Максима Горького и Бакунина. Время – 7.20», - написал автор поста.

Ранее мэрия сообщила, что путепровод будут перекрывать по ночам, с 23 до 6 часов, так как на нем меняют дорожное покрытие. Почему его не открыли утром, не известно.

Водителей просят выезжать заранее или искать альтернативные пути объезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».