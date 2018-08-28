Водители массово проигнорировали разметку у памятника Победы

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28 августа 2018, 17:58Общество
Пензенские водители пошли на хитрость, чтобы не стоять в пробке. Видеозапись инцидента попала в Сеть.
Пользователь Наиль Дубин на своем YouTube-канале опубликовал ролик, снятый возле Монумента воинской и трудовой Славы.
Судя по кадрам, автомобили двигались по улице Луначарского, сразу несколько машин из крайнего ряда, откуда разрешено движение только направо, вплотную приблизились к средней полосе, при этом они пересекли сплошную линию разметки. Далее авто поехали в прямом направлении, им удалось вклиниться в общий поток.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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