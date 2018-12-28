Водители автобусов не хотят заезжать в Арбековскую заставу - пензячка

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28 декабря 2018, 13:04Общество
Жительница Пензы жалуется на дефицит транспорта в Арбековской заставе: по их словам, большинство маршрутов игнорирует микрорайон якобы из-за недостатка пассажиров.
Об этом горожанка написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Недавно я увидела такую картину: транспорт на маршрутах №№66, 70 и 82с не заезжает на Арбековскую заставу. Водители говорят, что не хотят туда ехать из-за отсутствия пассажиров на Заставе, хотя они есть. Хорошо, это полбеды. Самая главная — автобусы №№66 и 82с, когда едут в сторону центра, не заезжают на «Гранат», на Ладожскую улицу. Они у магазина «Весна» поворачивают налево и едут через библиотеку.
Совершенно другая ситуация – с маршрутами №№130 и 66. Вечером, после 20.00, автобусы исчезают. Хотя 54 ходят друг за другом до 23.00. Пожалуйста, решите проблему», - просит пензячка.
Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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28 декабря 2018, 13:04Водители автобусов не хотят заезжать в Арбековскую заставу - пензячка