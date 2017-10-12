Водитель вез детей из Пензы на неисправном автобусе

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12 октября 2017, 15:37Общество
Автобус, на котором школьники возвращались из Пензы в Болдино, задержали сотрудники Госавтоинспекции Республики Мордовия.
Как сообщает «Газета 13», проверка транспортных средств проводилась в рамках операции «Перевозчик». Оказалось, что автобус не соответствует многим параметрам безопасности.
Полицейские установили, что протектор на одной из шин сильно изношен. По словам водителя, он знал о неисправности, однако все равно отправился в рейс. Тем самым, он подверг опасности жизнь и здоровье людей, в автобусе был 51 ребенок и двое взрослых.
«Перевозка была прекращена. По решению органов исполнительной власти Республики Мордовия для доставки детей к месту жительства было предоставлено два технически исправных автобуса», - цитирует газета информацию пресс-службы ГИБДД.
Водителя, который вышел в рейс на неисправном автобусе, привлекли к административной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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