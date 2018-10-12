Водитель сравнил пензенские, саратовские и чувашские дороги

Житель Пензы в Сети поделился своими впечатлениями от поездки по ряду городов ПФО. Он делает вывод, что в родном городе дороги лучше, чем в Саратове и Чебоксарах. Однако в регионе есть проблемы с мусором вдоль дорог.

«Около месяца назад я писал про поездку в Саратов, какие там дороги и безобразная организация движения. Вчера гонялся в Чебоксары. Без всяких прикрас - Пенза по дорогам, наверное, лучшая.

Ехал вечером, когда дороги свободнее. Они там узкие, ни одного фонаря даже в деревнях, ни одной "зебры". Указатели теперь с навигатором не так важны, но все-таки их отсутствие не радует.

Но одно неоспоримое преимущество у них все-таки есть. Назад ехал днем, до границы Чувашии все обочины были чистыми: ни мусора, ни бутылок. Не знаю, убирают или не бросают, но разница заметна сразу. Все чистенько и ухожено. Дороги, может быть, лучше стали, а вот с мусором пока у нас изменений нет», - написал он.

Напомним, ранее в Сети также распространился пост с цитатой журналиста Сергея Бычкова. В программе «Первая студия» (16+) он заявил: «Автомобилем владею 8 лет, и мне впервые не жалко платить транспортный налог. Я понимаю, за что плачу». По его словам, ситуация в Пензе существенно изменилась благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».