Водитель маршрутки устроил аварию на ул. Окружной – пензенец

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24 ноября 2017, 10:01Общество
Диджей радио «Экспресс» Денис Симонов стал свидетелем аварии на улице Окружной в Пензе.
Фотографии с места происшествия он разместил на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Наблюдал, как водитель маршрутки №89, как всегда решив объехать пробку снизу Окружной по встречной, устроил аварию. Учитывая то, что маршрутки в этом месте (от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Воронова) ездят только по встречной, удивляюсь, что подобных аварий не видел там ранее», - сообщил Денис Симонов в посте.
Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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