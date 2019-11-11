Водитель легковушки, столкнувшейся с МАЗом в Пензе, погиб на месте

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11 ноября 2019, 16:07Происшествия
Появились подробности жесткого дорожно-транспортного происшествия, случившегося на выезде из Пензы накануне вечером.
В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что сигнал об аварии на 626-м километре трассы М-5 «Урал» поступил в 20:25 в воскресенье, 10 ноября.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-2110, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и МАЗ, которым управлял водитель 1993 года рождения.
В результате аварии шофер легковушки от полученных травм погиб на месте трагедии.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления УГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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