Водитель легковушки, столкнувшейся с МАЗом в Пензе, погиб на месте

Появились подробности жесткого дорожно-транспортного происшествия, случившегося на выезде из Пензы накануне вечером.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что сигнал об аварии на 626-м километре трассы М-5 «Урал» поступил в 20:25 в воскресенье, 10 ноября.

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-2110, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и МАЗ, которым управлял водитель 1993 года рождения.

В результате аварии шофер легковушки от полученных травм погиб на месте трагедии.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».