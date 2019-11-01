01 ноября 2019, 15:56Происшествия

Водитель из Пензенской области погиб на трассе в Башкортостане

В Республике Башкортостан произошла авария. Участником ДТП стал грузовик, которым управлял житель Пензенской области.

Трагедия произошла в четверг, 31 октября, на 104-м километре автодороги «Уфа-Оренбург» в границах Стерлитамакского района. Грузовой автомобиль MAN, которым управлял 57-летний водитель, двигался в сторону Оренбурга. Перед мостом через реку Меселька шофер не справился с управлением, транспортное средство оказалось в кювете и скатилось в водоем.

В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте трагедии, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по республике.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев сменить летнюю резину на своих авто на зимнюю, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Происшествия
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Источник фотографии: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/02

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