26 декабря 2017, 12:08Общество Водитель иномарки хотел спровоцировать аварию – пензенец Видеорегистратор пензенца зафиксировал автомобиль, который совершил опасный маневр на дороге на улице Октябрьской.

Пользователь разместил видеозапись в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель на «Ауди-100» создал аварийную ситуацию намеренно», - написал автор поста.

На кадрах видно, как машина с видеорегистратором двигалась по улице Октябрьской, когда она приблизилась к перекрестку с улицей Плеханова, со стороны Пенза-1 прямо на нее выехала «Ауди», оказавшись на «встречке». Отметим, что водитель иномарки находился на второстепенной дороге, поэтому он обязан был уступить дорогу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Подписчики группы посчитали, что водитель легковушки нетрезв.

«Надо было в дежурку звонить пока водитель «дров не наломал», - отметил пользователь Александр.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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