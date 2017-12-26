Водитель иномарки хотел спровоцировать аварию – пензенец

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26 декабря 2017, 12:08Общество
Видеорегистратор пензенца зафиксировал автомобиль, который совершил опасный маневр на дороге на улице Октябрьской.
Пользователь разместил видеозапись в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
«Водитель на «Ауди-100» создал аварийную ситуацию намеренно», - написал автор поста.
На кадрах видно, как машина с видеорегистратором двигалась по улице Октябрьской, когда она приблизилась к перекрестку с улицей Плеханова, со стороны Пенза-1 прямо на нее выехала «Ауди», оказавшись на «встречке». Отметим, что водитель иномарки находился на второстепенной дороге, поэтому он обязан был уступить дорогу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Подписчики группы посчитали, что водитель легковушки нетрезв.
«Надо было в дежурку звонить пока водитель «дров не наломал», - отметил пользователь Александр.
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