Вода в Пензенской области пошла на спад

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13 апреля 2018, 12:34Общество
Уровень воды в Пензенской области начал снижаться. Об этом информагентству «Пенза-Пресс» 13 апреля сообщил начальник отдела организации защиты населения и мероприятий гражданской обороны регионального управления ЖКХ и ГЗН Дмитрий Корнаухов.
«В Сердобском районе - минус 15 см, из Нижнеломовского района вода ушла вообще. В Мичурино - тоже спад, по состоянию на вечер 12 апреля, вода упала на 30 см, сегодня еще больше – около метра ушло. По прогнозам, второй волны паводка, скорее всего, не будет», - рассказал он.
Дмитрий Корнаухов сообщил, что сегодня на «Сурском гидроузле» уменьшили сброс воды до 300 кубометров в секунду.
«Это не критичный сброс, он ни на что не повлияет. Ранее он доходил до 600 куб в секунду, поэтому и пошло подтопление Мичурино, Бессоновского района», - сказал он.
Тем не менее, напряженная ситуация сложилась в селе Старое Захаркино Шемышейского района. Там произошел резкий подъем воды.
«Сейчас мы выясняем, почему. Скорее всего, в Саратовской области упустили большой пруд в Петровском районе. В Саратове вообще очень серьезная ситуация. В остальном по Шемышейке особых проблем нет и не будет», - подчеркнул Дмитрий Корнаухов.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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