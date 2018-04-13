Вода в Пензенской области пошла на спад

Уровень воды в Пензенской области начал снижаться. Об этом информагентству «Пенза-Пресс» 13 апреля сообщил начальник отдела организации защиты населения и мероприятий гражданской обороны регионального управления ЖКХ и ГЗН Дмитрий Корнаухов.

«В Сердобском районе - минус 15 см, из Нижнеломовского района вода ушла вообще. В Мичурино - тоже спад, по состоянию на вечер 12 апреля, вода упала на 30 см, сегодня еще больше – около метра ушло. По прогнозам, второй волны паводка, скорее всего, не будет», - рассказал он.

Дмитрий Корнаухов сообщил, что сегодня на «Сурском гидроузле» уменьшили сброс воды до 300 кубометров в секунду.

«Это не критичный сброс, он ни на что не повлияет. Ранее он доходил до 600 куб в секунду, поэтому и пошло подтопление Мичурино, Бессоновского района», - сказал он.

Тем не менее, напряженная ситуация сложилась в селе Старое Захаркино Шемышейского района. Там произошел резкий подъем воды.

«Сейчас мы выясняем, почему. Скорее всего, в Саратовской области упустили большой пруд в Петровском районе. В Саратове вообще очень серьезная ситуация. В остальном по Шемышейке особых проблем нет и не будет», - подчеркнул Дмитрий Корнаухов.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».