29 сентября 2017, 19:32Здоровье Во Всемирный день сердца для пензенцев провели тематическую акцию «Поделись силой своего сердца» - такой призыв звучит сегодня по всему земному шару. 29 сентября отмечают Всемирный день сердца. Праздник посвящен профилактике и диагностике сердечнососудистых заболеваний. Специалисты проводят тематические лекции, выставки и консультации. Для жителей Пензы провели акцию в одном из крупных торговых центров города. Врачи проверили у пензенцев уровень сахара, холестерина и артериальное давление.

Большие очереди в крупном торговом центре зрелище привычное. Только сегодня все эти люди стоят не за продуктами. Пензенцы хотят проверить свое здоровье: узнать уровень холестерина, давление и получить консультацию врача. Акция, посвященная профилактике сердечных болезней, проходит в Пензе не первый год.

На развитие сердечнососудистых заболеваний влияют курение, малоподвижный образ жизни и избыточный вес, чрезмерное употребление алкоголя, стресс и недостаток сна. Медики предупреждают, что каждому человеку, особенно старше 40 лет, необходимо следить за показателями своего здоровья. Минимальные отклонения от нормы могут сигнализировать о серьезном заболевании.

«Артериальное давление, которое должно быть не выше 140 и 90, холестерин - не выше шести мили моль на литр, сахар - не выше пяти. И конечно индекс массы тела. 24-25 это норма», - сказала главный врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

За семь месяцев 2017 года в Пензенской области от заболеваний системы кровообращения умерли более шести тысяч человек. Каждый четвертый житель региона страдает сердечнососудистыми заболеваниями. С начала 2017 года более семи тысяч впервые узнали о том, что имеют болезни сердца. Специалисты рекомендуют быть более внимательными к своему самочувствию и пройти диспансеризацию, чтобы выяснить, не находитесь ли вы в группе риска.

Здоровье

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